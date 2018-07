Bomba em beira de estrada mata 6 no sudeste da Turquia

A bomba, colocada em uma estrada no distrito de Guroymak, na província turca de Bitlis, atingiu uma viatura policial que voltava de um campo de tiro.

Quatro policiais a bordo do veículo morreram, e dois civis, inclusive uma menina de dois anos, também foram mortos na explosão. Uma mulher e dois policiais ficaram gravemente feridos.

Os separatistas curdos lançaram uma série de ataques no sudeste da Turquia nos últimos meses, matando mais de 50 turcos desde julho. Bitlis fica no sudeste da Turquia, uma região de maioria curda.

O Exército turco lançou ataques aéreos retaliatórios contra alvos rebeldes curdos no norte do Iraque, os primeiros na região em mais de um ano.

O governo central em Bagdá e as autoridades regionais curdas no norte do Iraque condenaram os bombardeios turcos como uma violação da soberania do Iraque.

(Reportagem de Seyhmus Cakan)