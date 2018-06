Bomba explode em escritório de partido de extrema direita na Grécia

ATENAS - Uma bomba explodiu no escritório de um partido de extrema direita da Grécia perto de Atenas na madrugada desta terça-feira, 4, causando danos mas sem deixar feridos, informou a polícia. A explosão aconteceu no escritório local do Aurora Dourada em Aspropyrgos, um subúrbio de Atenas. "Foi uma explosão forte que causou bastante dano", disse uma autoridade policial, que pediu anonimato.

Em meio a uma onda de insatisfação popular com medidas de austeridade, políticos corruptos e a imigração ilegal, o Aurora Dourada saiu do zero para se tornar o terceiro maior partido da Grécia, de acordo com as mais recentes pesquisas de opinião. Uma pesquisa do instituto VPRC colocou o apoio ao partido em 14% em outubro, ante 7% das eleições em junho.

Muitos analistas e políticos na Grécia dizem que o Aurora Dourada deveria ser declarado ilegal porque sua retórica e emblemas remetem ao nazismo e ao regime militar grego (1967 a 1974). O partido, no entanto, nega qualquer ligação.