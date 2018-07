Brasileiro de 22 anos morre em festa de São João na Espanha

LA CORUÑA - Um jovem brasileiro de 22 anos morreu nesta madrugada de sexta-feira, 24, por queimaduras em La Coruña (noroeste da Espanha) ao cair em uma fogueira que tinha acendido junto com amigos no bairro de Labañou para celebrar a noite de São João, informaram à Agência Efe fontes de Proteção Civil.

De acordo com as fontes o jovem, cuja identidade não foi divulgada, pulava "pequenas" fogueiras quando caiu sobre uma maior, de mais de três metros de altura, e "não houve forma de tirá-lo", por isso que foi tomado totalmente pelas chamas.

Vizinhos da vítima declararam à Efe que o falecido tinha 22 anos e era brasileiro, embora residisse em La Coruña há muito tempo.

A Defesa Civil, que recebeu o aviso do acidente por volta das 00h20 (do horário local), enviou até o local do acidente agentes da Polícia nacional e local, além de bombeiros que apagaram as fogueiras.

A noite de São João é uma das maiores e mais tradicionais festas de La Coruña, reúne todo ano dezenas de milhares de pessoas, principalmente nas praias de Riazor e Orzán, onde se concentram o maior número de fogueiras.