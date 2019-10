Brexit: União Europeia discute adiamento de prazo pedido por Boris Johnson

Líderes dos 27 países-membros da União Europeia se reuniu na manhã deste domingo, 20, para discutir a saída do Reino Unido do bloco. No último sábado, o país pediu um novo adiamento do prazo do Brexit, após uma derrota de Boris Johnson. Embora o primeiro-ministro britânico recusasse o adiamento, foi convencido a escrever uma carta à UE solicitando o adiamento. Dois dias antes, em Bruxelas, o Reino Unido já havia desenhado um acordo para a saída do bloco.

Durante a reunião deste domingo, que durou cerca de quinze minutos, os líderes defenderam a ratificação do acordo concluído nesta semana entre Londres e Bruxelas. A ratificação pelo Parlamento Europeu pode ocorrer nesta semana em sessão plenária em Estrasburgo.

Os deputados britânicos aprovaram em setembro uma lei chamada Benn Act obrigando Johnson a pedir um novo adiamento caso o acordo não fosse aprovado com acordo. Apesar da ameaça de prisão que consta na lei, Johnson insistia que preferia a morte a pedir um novo adiamento do Brexit.

O legislador britânico Oliver Letwin acredita que o primeiro-ministro Boris Johnson provavelmente conseguirá acordo sobre o Brexit por cima do limite. A declaração de Letwin foi dada neste domingo, 20. Letwin, que frustrou os planos de Johnson de aprovar um acordo no sábado, propondo uma emenda que retinha a aprovação do acordo até que a legislação formal de ratificação fosse aprovada, disse que não proporia mais emendas. "Não haverá mais alterações de Oliver Letwin na próxima semana, porque não precisa, estou apoiando o projeto", disse à BBC. Letwin foi expulso do partido conservador de Johnson por suas tentativas de bloquear uma saída sem acordo.