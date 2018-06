Britânico e francês podem estar em vídeo de decapitações do Estado Islâmico Um estudante de medicina britânico e um francês que foram à Síria no ano passado foram supostamente vistos em um vídeo que mostra um esquadrão de jihadistas do Estado Islâmico decapitando soldados sírios e exibindo a cabeça decepada do assistente humanitário norte-americano Peter Kassig.