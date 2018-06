Cai aprovação de presidente e premiê da França, diz pesquisa

O presidente da França, François Hollande, e o primeiro-ministro francês, Manuel Valls, viram seus índices de aprovação cair neste mês, revertendo, em parte, os ganhos conquistados na sequência dos atentados em Paris há quatro semanas, mostrou uma pesquisa.

A aprovação de Hollande caiu 8 pontos, para 30%, e a popularidade de Valls diminuiu 7 pontos, para 52%, de acordo com a pesquisa Ipsos-Le Point com 963 pessoas realizada na sexta-feira e no sábado.

A entrevista coletiva de Hollande na última quinta-feira marcando a metade do seu mandato presidencial de cinco anos "não parece ter atendido às expectativas", disse a revista Le Point nesta segunda-feira, 9.

Hollande tentou na quinta-feira capitalizar um sentimento de unidade nacional inspirado pelos ataques do mês passado, anunciando um novo regime de trabalho do serviço público e iniciativas em habitação e educação.

Desde os ataques contra a redação do jornal semanal Charlie Hebdo e um mercado de produtos judaicos, as taxas de aprovação de Hollande, que atingiram uma mínima histórica de 13%, dobraram. / REUTERS