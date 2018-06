Caixas-pretas de avião da Malásia chegam à Grã-Bretanha

A Grã-Bretanha informou nesta quarta-feira ter recebido as duas caixas-pretas com gravações de dados do voo MH17, o avião de passageiros derrubado no leste da Ucrânia na semana passada.

"Nós podemos confirmar que as duas caixas-pretas do MH17 foram entregues pelo conselho se segurança holandês para o órgão de investigação de acidentes aéreos em Farnborough para a extração dos dados", disse um comunicado do Departamento de Transporte.

Um porta-voz do departamento afirmou que iria levar 24 horas para extrair as informações gravadas em cada caixa-preta, mas não sabia se os dados de cada uma delas poderiam ser baixados simultaneamente. Os dados serão depois enviados para investigadores internacionais que farão a análise.

(Reportagem de William James e Paul Sandle)