Cameron diz que é preciso fazer limpeza na mídia britânica

Mas ele defendeu sua viagem de dois dias à África, dizendo que está focando prioridades como o incentivo a empresas e o combate ao crime.

"Eu gostaria apenas de assegurar às pessoas que em nosso país... trata-se realmente de problemas grandes, mas somos um país grande e vamos resolver esses problemas", disse ele a repórteres durante uma coletiva de imprensa ao lado do presidente nigeriano, Goodluck Jonathan.

"Ao mesmo tempo, não vamos desviar nossa atenção do esforço para fazer nossa economia crescer, para garantir empregos para nossa população, para assegurar que tenhamos políticas de imigração e bem-estar social e, francamente, para fazer todas as coisas que a população britânica está pedindo com urgência que seu governo leve adiante."

(Reportagem de Jodie Ginsberg)