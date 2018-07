Cameron enfrenta rebelião partidária contra a UE

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, enfrentou nesta segunda-feira, 24, a maior rebelião em seu partido desde o início do seu governo, quando dezenas de parlamentares conservadores manifestaram apoio a um referendo que pode tirar a Grã-Bretanha da União Europeia.

Esse debate já dividiu os conservadores na década de 1990, e Cameron se mostra desesperado para evitá-lo desde que assumiu a liderança do partido, há seis anos.

Dificilmente a proposta do referendo irá passar no Parlamento, e mesmo assim ela não tem valor legal. Mas trata-se de um teste para a autoridade do líder conservador, e o assunto pode causar tensões dentro da coalizão, que inclui também o Partido Liberal-Democrata, pró-Europa.

No domingo, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse a Cameron numa cúpula da UE que está "cansado de que você nos critique e nos diga o que fazer", segundo relato feito por diplomatas à imprensa britânica.

O chanceler William Hague, ele próprio um "eurocético" conservador, disse que a proposta do referendo vai "completamente contra a política do governo". "Ela criaria uma incerteza econômica adicional neste país, num momento econômico difícil", afirmou o ministro à BBC.

Pelo menos 78 parlamentares, muitos deles conservadores, já aderiram a uma moção em prol da convocação de um referendo sobre a conveniência de a Grã-Bretanha deixar a UE ou renegociar os termos da sua participação. O assunto deve ser votado na noite desta segunda-feira no Parlamento.

Cameron ordenou que os conservadores votem contra, mas o partido está dominado pelos "eurocéticos", para os quais a soberania britânica foi abalada pelas repetidas transferências de poder para Bruxelas.

Eles consideram que a crise da dívida que atualmente aflige a zona do euro (da qual a Grã-Bretanha não participa) seria uma oportunidade de recuperar poderes ou mesmo de deixar a UE.

"Há anos criticamos a UE (...), vemos a UE indo pelo ralo. O que temos feito para renegociar nossa posição na Europa? A resposta é: nada", disse à Sky News o deputado conservador Richard Drax, um dos rebeldes.

Partidários do envolvimento britânico na UE lembram que 40 por cento do seu comércio é com a zona do euro, e que deixar o bloco poderia prejudicar a economia e os investimentos estrangeiros.

Com apoio dos aliados liberal-democratas e do Partido Trabalhista, o principal da oposição, Cameron tem praticamente assegurada a vitória sobre os rebeldes. Uma revolta maior do que a esperada, no entanto, pode despertar questionamentos sobre a autoridade dele.