Cameron promete renunciar caso plano de referendo seja bloqueado O primeiro-ministro britânico, David Cameron, disse que iria renunciar se não for capaz de realizar um referendo sobre a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia até 2017, numa ameaça que vai complicar as negociações de coalizão que devem se seguir à eleição do ano que vem.