Caminhoneiros ucranianos carregam suprimentos doados antes de voltar à guerra

Dan Rosenzweig-Ziff, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

BERLIM - Um motorista de caminhão de macacão pegou um pacote de papel higiênico de um voluntário e o colocou em seu trailer. O caminhão estava quase cheio. O motorista disse que estava se sentindo poderoso.

“Alguém tem que fazer isso. É minha guerra – minha guerra é entregar mercadorias”, disse Vadim Pashkiuskiy, 29, enquanto se preparava para retornar à Ucrânia. “Pode ser perigoso, mas é minha responsabilidade com meu país. não estou me escondendo. Estou fazendo o que posso para ajudar”.

Pashkiuskiy mora em Zhytomyr, uma cidade a 140 quilômetros a oeste de Kiev, e viu sua família pela última vez um dia antes do início da guerra. Ele estava dirigindo uma rota no norte da Alemanha quando as tropas russas invadiram seu país.

O governo ucraniano diz que mais de 66 mil cidadãos retornaram do exterior, estimulados pelo apelo do presidente Volodmir Zelenski para que os cidadãos se juntem à luta.

E agora que as cadeias de suprimentos de alimentos e remédios foram interrompidas pela guerra, as pessoas que voltam se tornaram ainda mais valiosas – especialmente as pessoas que dirigem carretas cavernosas.

“Há uma semana e meia, todos esses motoristas estavam em suas rotas regulares na Europa quando o mundo mudou”, disse Ewa Herzog, uma ucraniana que mora em Berlim há 20 anos e faz parte de um esforço para carregar caminhões que retornam. com suprimentos.

“Não muito longe de nós, as pessoas estão gritando por socorro”, disse ela. “Temos que ouvir suas vozes e ajudar as pessoas comuns da Ucrânia.”

Herzog e outros organizadores começaram em parceria com o colega ucraniano Andrey Sokoliuk, que tem um negócio de móveis e dois caminhões que transportam regularmente mercadorias de e para a Ucrânia. A ideia inicial era enviar aqueles dois caminhões e motoristas de volta. Mas isso se expandiu em um esforço para encontrar motoristas ucranianos em toda a Europa, levá-los a Berlim e carregá-los com suprimentos.

Na semana passada, os organizadores supervisionaram uma grande campanha de doações – coletando ração para bebês e animais de estimação, batatas, baterias, extintores de incêndio, remédios, botas, jaquetas e muito mais. Eles ajudaram a enviar mais de uma dúzia de caminhões para a Ucrânia.

No sábado, em um estacionamento nos arredores de Berlim, mais de 100 voluntários, alguns vestindo coletes amarelos, separaram centenas de caixas de papelão de doações de um fluxo constante de carros para cinco caminhões que esperavam.

A comida estava em uma área. Roupa e higiene em outra. Remédios em outra. Tudo foi rotulado em alemão e ucraniano.

Um homem com uniforme militar subiu em um dos caminhões e plantou uma bandeira ucraniana. Uma mulher carregando uma bandeja de bolinhos caseiros os entregou a quem quisesse.

Para os caminhoneiros ucranianos que trabalhavam na Europa quando a Rússia invadiu em 24 de fevereiro, o tempo desde então tem sido agonizante. Eles ouviram relatos diários de familiares e amigos chorando de suas cidades destruídas, vidas destruídas.

“Como posso estar aqui quando minha família está lá e em condições tão horríveis?” disse Oleg, um piloto de 48 anos de Dnipro, enquanto as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. “Não posso deixar minha família sozinho.”

Embora a cidade de Dnipro ainda seja relativamente segura, Oleg – que não quis compartilhar seu sobrenome – disse que não tinha certeza de quanto tempo continuaria assim. Mas ele disse que estava determinado a ficar, não importa o que acontecesse. Seus pais estão lá, e seu pai está preparado para morrer na Ucrânia.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Vyacheslav, um piloto de 40 anos de Lutsk, que também forneceu apenas seu primeiro nome, disse que a maioria de seus amigos já foi lutar.

“Minha família está se escondendo dos bombardeios – eles estão com muito medo”, disse ele. Mas depois de abraçar sua esposa e filha de 18 anos, ele estaria pronto para pegar em armas.

“Não vamos voltar (para a Alemanha)”, disse ele. “Vamos defender o nosso país. Esta é a nossa terra. Parentes, história, cultura, tudo está lá. Quando sua casa é invadida, você precisa protegê-la.”

Pashkiuskiy - um homem mais magro e mais jovem do que muitos dos outros motoristas - disse que não estava nervoso ao começar a dirigir, mas não tinha certeza de como se sentiria quando entrasse na Ucrânia e começasse a ver cidades familiares destruídas, e começou a dirigir mais estradas perigosas. Ele disse que estava preparado para ir para a linha de frente, se necessário.

Pashkiuskiy disse que ficou chocado quando viu os esforços em Berlim para apoiar seu povo.

Um voluntário ouviu de amigos que lutavam em Kiev que eles tinham pouca comida, apenas armas. Assim, o voluntário passou dois dias cozinhando, juntando salgadinhos e cigarros e embalando tudo para eles. Pashkiuskiy, que planeja deixar a maior parte de sua carga em Zhytomyr, prometeu que os amigos do voluntário receberiam o pacote de cuidados.

Sempre sonhei em visitar minha casa ancestral de Odessa. Mas não assim.

Em circunstâncias normais, levaria pouco mais de 14 horas para dirigir de Berlim a Kiev. A maior parte do tráfego está indo na direção oposta agora – as Nações Unidas dizem que 2 milhões de pessoas fugiram do país. Mas os caminhões que entram podem enfrentar atrasos na fronteira. Alguns motoristas esperaram 10 horas enquanto a segurança da fronteira varria seus caminhões, disse Herzog.

Os caminhões seguem em direção a cidades como Lviv, Kharkiv e Kiev, chegando o mais próximo possível dos centros populacionais. Os suprimentos são descarregados dos caminhões em vans menores que podem navegar mais facilmente em centros comunitários, hospitais e residências.

“É muito mais arriscado dirigir esses caminhões grandes nas ruas de cidades como Kiev”, disse Herzog. “Simplesmente não é seguro.”

Voluntários dentro da Ucrânia enviaram a ela vídeos dos caminhões sendo descarregados, muitas vezes no estilo de linha de montagem, por dezenas de pessoas. Em um vídeo que Herzog postou no Instagram, moradores de Lviv descarregam caminhões na neve enquanto agradecem a um motorista por “arriscar suas vidas pela Ucrânia”.

Maria Köster, que organizou um esforço separado, mas semelhante, disse que os caminhões que ela está coordenando chegaram a cerca de 64 quilômetros de Kharkiv, mas não se aventuraram mais longe. “Você não pode ir lá com caminhões grandes”, disse Köster, que nasceu em Moscou. “Eles seriam bombardeados em cinco minutos.”

Em vez disso, seu grupo, que ela organizou com dois ucranianos que vivem em Berlim, se conectou com um político em Kharkiv, que manda soldados protegerem os caminhões enquanto voluntários passam até cinco horas descarregando-os em pequenas vans. Os voluntários então dirigem para a cidade sem proteção e deixam os alimentos e suprimentos.

“As pessoas estão morrendo de fome lá”, disse Köster. “Suas casas são bombardeadas e bombardeadas e bombardeadas e eles não têm oportunidade de sair e encontrar algo para comer. Os heróis são os voluntários que vão de casa em casa para lhes dar comida pessoalmente.”

Mas até agora tem sido impossível levar caminhões para partes do leste da Ucrânia, como Mariupol, que estão sob ataque e sem comida e água.

Herzog disse que encontrar motoristas dispostos a ir tão longe e arriscar ainda mais suas vidas tem sido difícil. Ela espera que a equipe consiga encontrar voluntários dispostos, pois sabe que essas cidades são as mais necessitadas.

“Às vezes, milagres acontecem”, disse ela. “Precisamos de um milagre, precisamos ajudar essas pessoas.”