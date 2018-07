Candidato socialista francês diz que tentaria mudar acordo da UE O candidato favorito nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da França, o socialista François Hollande, disse nesta segunda-feira que se for eleito no ano que vem vai procurar renegociar o acordo firmado na cúpula da União Europeia, na semana passada, com o objetivo de pôr fim à crise da dívida na zona do euro.