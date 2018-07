Candidatos socialistas franceses rejeitam radicalização

François Hollande e Martine Aubry, que disputam dentro de poucos dias o segundo turno da eleição primária do Partido Socialista, enfrentam a pressão de Arnaud Montebourg, que obteve um surpreendente terceiro lugar no primeiro turno, com 17 por cento dos votos. Ele propõe que a França imponha um maior controle à cobiça dos bancos e reverta acordos de livre comércio como o firmado com a China.

Hollande, primeiro colocado na votação e considerado um esquerdista moderado, disse que nunca fez concessões nos seus princípios em 11 anos como líder do partido, e que não seria agora que daria um passo atrás.

"Nunca fui a mosca que voa em torno dos potes de geleia para ver qual parece ser mais saborosa", disse ele à rádio France Info. "Não vou tirar lições de ninguém a respeito da minha posição."

Ele estudadamente evitou citar o nome de Montebourg, um advogado de 48 anos que parece ser o fiel da balança na próxima rodada da votação, no domingo.

Hollande há meses é visto como franco favorito para desafiar o presidente conservador Nicolas Sarkozy na eleição de 2012. Mas sua vitória sobre Aubry no primeiro turno foi menor do que se previa -- 39 a 31 por cento --, e é possível que a ex-ministra do Trabalho, considerada mais à esquerda do que seu rival, consiga mais votos entre os que preferiram Montebourg.

Mas na terça-feira Aubry também evitou fazer concessões. "Só proponho aquilo em que acredito, então não vou mudar", disse ela à TV France 2.

Aubry e Hollande se enfrentam em um debate televisionado na noite de quarta-feira.

Esperando capitalizar o seu sucesso, Montebourg disse que ainda não decidiu qual candidato irá apoiar no segundo turno das primárias.

Embora sejam mais moderados que Montebourg, os dois candidatos ainda no páreo defendem que as regras do livre mercado sejam adaptadas para que outros países não tirem proveito da desregulamentação trabalhista e ambiental.

O manifesto eleitoral socialista também defende que os bancos separem seu setor de varejo das suas atividades de investimento.