Carla Bruni deixa clínica com sua filha recém nascida

A mulher do presidente Nicolas Sarkozy, que teve na quarta-feira a pequena Giulia, saiu da maternidade após as 14h (horário local) com sua bebê nos braços e entrou em um veículo que a estava esperando.

Sarkozy se encontrava neste momento em Bruxelas, onde mantém negociações com líderes da zona do euro para lidar com a crise de dívida.

Sarkozy tem outros três filhos: Pierre, que nasceu em 1985, Jean, em 1986, e Louis, de 1997. A união com a ex-modelo e cantora Carla Bruni foi seu terceiro casamento.

Carla Bruni já é mãe de um menino de 10 anos, Aurélien, cujo pai é o filósofo Raphael Enthoven.

(Reportagem de Morade Azzouz)