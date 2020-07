Carro atinge grupo de pessoas em Berlim; autoridades descartam atentado

Um carro atingiu um grupo de pessoas perto da estação do zoológico de Berlim, na Alemanha, neste domingo, 26, e deixou pelo menos oito feridos, três deles gravemente. O motorista do veículo, um Mercedes, de acordo com a mídia local, foi preso.

A polícia não vê nenhuma indicação de que o incidente tenha sido um ataque e parte da base de que foi um acidente. Um dos feridos teve que ser reanimado e 16 pessoas que testemunharam os eventos receberam atenção psicológica.

Os eventos ocorreram por volta das 7h20 da manhã e o cruzamento onde eles ocorreram foi isolado pela polícia. /EFE