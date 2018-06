Carro invade calçada e atropela pedestres em Londres

Texto atualizado às 14h11

LONDRES - A polícia confirmou na tarde deste sábado, 7, que o caso do carro que subiu em uma calçada e atropelou pedestres em frente ao Museu de História Natural de Londres foi um acidente de trânsito, e não um atentado, como era especulado. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã (15 horas no horário local) deste sábado, 7. Várias pessoas ficaram feridas e o motorista foi preso para prestar esclarecimentos.

Agentes chegaram a cercar o entorno, enquanto a polícia investigava a possibilidade de uma nova investida terrorista. No Twitter, moradores da cidade postaram fotos dos feridos sendo resgatados na Exhibition Road, em frente ao museu.

Moments after a car mounted a pavement and then crashed into traffic outside the national history museum on exhibitors road @BBCNews pic.twitter.com/vvuTWwU8fm — George (@George04840214) 7 de outubro de 2017

O museu informou que trabalhava com a polícia depois de um "sério incidente" do lado de fora do prédio. A polícia também publicou as primeiras informações na rede social.