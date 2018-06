Caso suspeito de Ebola na Itália era de malária

A mulher foi hospitalizada na terça-feira de manhã com sintomas que poderiam ser do Ebola, uma febre hemorrágica letal que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), matou pelo menos 2.296 pessoas no surto deste ano na África Ocidental, o pior registrado até agora.

A região de Marche informou em seu site que a paciente, uma mulher que havia retornado recentemente da Nigéria para a Itália, permanece no hospital recebendo tratamento para malária, e acrescentou que as autoridades continuam em alerta máximo para o risco do vírus.

Não há casos de Ebola confirmados na Itália.

(Reportagem de Isla Binnie)