Catalunha desiste de referendo sobre independência da Espanha, mas fará 'consulta'

A Catalunha abandonou os planos de realizar um referendo sobre a independência da Espanha em novembro, mas fará uma "consulta aos cidadãos", disse o chefe do governo regional nesta terça-feira.

O governo espanhol pediu no mês passado ao Tribunal Constitucional que declarasse ilegal o referendo previsto para 9 de novembro, alegando que violaria a Constituição. O tribunal suspendeu a votação até que se pronuncie sobre o caso, o que poderá levar anos.

O presidente do governo regional catalão, Artur Mas, disse que o referendo não será realizado agora, mas haverá "consulta aos cidadãos" no mesmo dia. A nova votação estaria dentro da lei, afirmou, sem dar mais detalhes. Os resultados serão conhecidos no dia 10 de novembro.

"Haverá cédulas e urnas. Nós não podemos aplicar o decreto (para realizar o referendo), mas será possível votar", declarou Mas, em entrevista coletiva em Barcelona.

A Catalunha é uma rica região no nordeste da Espanha, com língua e cultura próprias. Seu movimento de longa data pela independência cresceu ao longo da última década, alimentado pela crise econômica da Espanha e a recusa do governo em Madri de atender às demandas regionais por maior autonomia, especialmente em impostos.

O primeiro-ministro Mariano Rajoy saudou o anúncio e pediu diálogo com as autoridades catalãs.

"O fato de que não haverá o referendo é uma excelente notícia", disse ele em um evento em Madri. "Precisamos passar por cima de certas coisas, precisamos de diálogo, nós precisamos conversar. Muitos de nós querem viver juntos, porque nós fizemos muitas coisas juntos."

