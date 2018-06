Catalunha pede ajuda financeira ao governo espanhol

"Não importa como eles vão fazer, mas nós precisamos fazer os pagamentos no final do mês. Sua economia não consegue se recuperar se você não consegue pagar suas contas", disse Mas a repórteres da mídia estrangeira.

A Catalunha, que representa um quinto da economia espanhola, tem uma dívida de mais de 13 bilhões de euros para ser refinanciada este ano, além do seu déficit.

A dívida que pesa sobre as 17 regiões autônomas da Espanha e o aumento de empréstimos ruins nos bancos do país estão no centro da crise da dívida da zona do euro, uma vez que os investidores se preocupam que isto possa gerar um desgaste financeiro tão grande que a Espanha precisaria de um resgate internacional.

(Reportagem de Fiona Ortiz)