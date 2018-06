Centenas de pessoas ficam presas em balsa em chamas em alto mar na Grécia

A guarda costeira grega disse que 150 pessoas haviam sido salvas da italiana Norman Atlantic, que transportava quase 500 passageiros e tripulantes quando enviou um sinal de socorro após incêndio no convés inferior.

Como ventos fortes e o mar agitado impediram esforços de outros navios para resgatar os que ainda estão a bordo, não ficou claro se há vítimas ou se os passageiros estavam na água.

"O navio ainda está em chamas, o chão está queimando", disse o passageiro George Styliaras à TV grega, por telefone, acrescentando que a fumaça dificultava a respiração. "Não sabemos quanto tempo nós podemos aguentar".

As temperaturas frias do inverno tornariam a sobrevivência no mar difícil, a menos que o resgate chegue rápido.

O ministro da navegação, Miltiadis Varvitsiotis, disse que a combinação de muito mau tempo, com ventos de até 88 quilômetros por hora, e o fogo tornam a operação extremamente complicada.

"Estamos fazendo tudo que podemos para salvar as pessoas a bordo e ninguém, ninguém vai ficar impotente nesta situação difícil", disse ele a repórteres. "É uma das operações de resgate mais complicadas que nós já fizemos".

Autoridades da guarda costeira disseram que o Norman Atlantic, que também transportava mais de 200 veículos, estava a 44 milhas náuticas a noroeste da ilha de Corfu, quando passou um rádio para pedir ajuda.

O porta-voz da guarda costeira, Nikos Lagkadianos, disse que 150 pessoas estavam em barco salva-vidas, das quais 42 foram transferidas com êxito ao navio contâiner Sirit of Piraeus. O mar agitado tornou difícil para o barco de resgate se aproximar do navio.

Um jornalista que estava a bordo do Cruise Europa, um cruzeiro nas proximidades do navio, disse que podia ver passageiros no convés superior do Norman Atlantic agarrados às grades enquanto esperavam salvamento.

