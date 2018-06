Centro-esquerda cresce em pesquisa eleitoral italiana

As eleições devem ser realizadas no primeiro trimestre de 2013, mas a decisão oficial sobre a data ainda depende do presidente Giorgio Napolitano.

A pesquisa do instituto SWG para a TV RAI mostrou o PD com 30,3 por cento das intenções de voto, um pouco acima dos 30 por cento da semana anterior, e à frente do alternativo Movimento 5 Estrelas, do comediante Beppe Grillo, com 19,7 por cento.

O PDL (centro-direita), do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que gerou instabilidade na quinta-feira ao retirar seu apoio a Monti em dois votos de confiança no Parlamento, caiu de 14,3 para 13,8 por cento.

A pesquisa sugere que o PD deve formar a maior bancada, mas precisaria se coligar com pequenos partidos de centro ou esquerda para formar um governo.

(Reportagem de Naomi O'Leary)