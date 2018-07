Centro-esquerda lidera pesquisa eleitoral na Itália

De acordo com o instituto SWG, o PD obteve 26,7 por cento, enquanto o M5E conseguiu 21,1 por cento. O PDL recebeu 15,3 por cento, enquanto a Liga Norte teve 6,2 por cento. O Esquerda, Ecologia e Liberdade apareceu com 5,3 por cento.

O mais novo partido do cenário italiano, o centrista Itália Futura, conseguiu menos de 5 por cento, segundo o instituto SWG. Esse movimento político, liderado por Luca Cordero di Montezemolo, presidente da fábrica de automóveis Ferrari, apoia a agenda do atual primeiro-ministro, o tecnocrata Mario Monti.

A Itália terá eleições parlamentares no começo do ano que vem, provavelmente em março, para substituir o governo chefiado por Monti, que assumiu o poder depois da demissão de Berlusconi, no ano passado, no auge da crise financeira no país.

O SWG disse que há ainda um elevado número de indecisos (27 por cento), e que 16 por cento dos entrevistados não pretendem participar da eleição.

(Reportagem de Steve Scherer)