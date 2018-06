Cerca de 60 mil curdos sírios já fugiram para Turquia com avanço do Estado Islâmico Cerca de 60 mil curdos sírios entraram na Turquia nas últimas 24 horas, um vice-primeiro ministro disse neste sábado, com o avanço de militantes do grupo Estado Islâmico, que tomaram dúzias de vilarejos próximos à fronteira e estão investindo contra uma cidade síria.