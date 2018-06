Chanceler alemã pressiona Rússia a se comprometer em plano de paz com Ucrânia A chanceler alemã, Angela Merkel, em sua primeira visita à Ucrânia desde que a crise eclodiu no início deste ano, pressionou Moscou a se envolver em um plano de paz com Kiev, dizendo que o sucesso não será possível se apenas um lado estiver interessado em uma solução diplomática.