Chanceler russo alerta para 'nova onda de sangue' na Ucrânia O chanceler russo, Sergei Lavrov, pediu a suspensão da operação militar da Ucrânia contra rebeldes separatistas no leste do país em uma conversa telefônica com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, nesta terça-feira, alertando para "um novo ciclo de derramamento de sangue".