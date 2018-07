Chanceler russo busca progresso na solução de crise na Síria

Lavrov se reuniu com chanceleres do Conselho de Cooperação do Golfo, formado por seis membros, por mais de duas horas na capital da Arábia Saudita, mas não conseguiu chegar a um consenso sobre como acabar com o conflito que já matou mais de 38 mil pessoas na Síria.

O chanceler russo esperava melhorar a imagem da Rússia em uma região onde sua influência estava sob risco após ter bloqueado três resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU) que pressionariam Assad.

"Acreditamos que o derramamento de sangue deva ser interrompido", disse Lavrov em entrevista coletiva conjunta com o chanceler do Barein, xeique Khaled bin Ahmed al-Khalifa, após a reunião na capital saudita.

"O que está acontecendo na Síria é chocante", acrescentou ele, falando por meio de um intérprete.

O xeique Khaled disse que ambos os lados concordaram em "continuar trabalhando juntos para remover obstáculos e pontos de desacordo" por meio de mais conversas e reuniões nos variados níveis.

Essa foi a segunda viagem de Lavrov ao Oriente Médio em menos de duas semanas. Na semana passada no Egito, ele apoiou uma iniciativa egípcia para reunir quatro potências regionais a fim de buscar uma solução para a crise síria.

A Arábia Saudita, que apoia a luta dos rebeldes para derrubar Assad, não participou de dois encontros ministeriais do grupo, que inclui Egito e Turquia, também críticos de Assad, e o Irã, o aliado regional mais próximo da Síria.

(Reportagem de Asma Alsharif em Riad, de Gabriela Baczynska, em Moscou; de Peter Apps, em Washington; e de Andrew Torchia, em Dubai)