Chanceler russo diz que Moscou está pronta para solução pacífica no leste da Ucrânia O ministro de relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou ao secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, neste domingo que Moscou está pronta para fazer tudo que puder para encorajar uma solução pacífica para ambos os lados do conflito no leste da Ucrânia.