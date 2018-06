Chanceler turco será novo primeiro-ministro, diz Erdogan

O partido AK vai votar sobre a nomeação de Davutoglu durante um congresso na próxima quarta-feira, mas é improvável que se oponha.

Erdogan, que vai assumir o cargo de chefe de Estado em 28 de agosto, deixou claro que o novo líder do partido será seu primeiro-ministro.

Erdogan prometeu apoiar Davutoglu na luta contra o "Estado paralelo", ao qual acusa de conspirar contra ele ao deflagrar um escândalo de corrupção este ano, e no avanço do processo de paz com a minoria curda da Turquia.

(Reportagem de Gulsen Solaker)