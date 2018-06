Chefe da Otan acusa Rússia de envolvimento profundo no leste da Ucrânia

As declarações do chefe da aliança militar ocidental reforça as tensões com o governo russo, que afirma não estar envolvido nos protestos pró-Rússia no leste da Ucrânia.

Perguntado se havia visto evidências de envolvimento russo nos eventos no leste da Ucrânia, Rasmussen disse a repórteres: "Nós nunca... comentamos sobre inteligência, mas eu acho que pelo que está visível, está muito claro que as mãos da Rússia estão profundamente engajadas."

As relações entre a Otan e a Rússia se deterioram desde a anexação por Moscou da região ucraniana da Crimeia no mês passado. A Otan, que acusa a Rússia de ter acumulado tropas na fronteira com a Ucrânia, também suspendeu as cooperações com Moscou.

Rasmussen, que está em Luxemburgo para reunir-se com ministros da Defesa da União Europeia, pediu à Rússia para "distensionar a crise, retirar suas tropas das fronteiras da Ucrânia, parar de desestabilizar a situação na Ucrânia e deixar claro que não apoia as ações violentas de separatistas pró-russos".

Ele disse ainda que a Otan não discute qualquer envolvimento militar na Ucrânia, que não faz parte da aliança, e que está concentrada em fortalecer as defesas nos aliados do leste europeu preocupados com as intenções russas.

(Por Adrian Croft)