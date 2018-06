Chefe da Otan alerta Rússia sobre 'graves consequências' por Ucrânia

"Se a Rússia for intervir mais na Ucrânia será um erro histórico", disse Rasmussen em entrevista coletiva em Paris. "Isso teria graves consequências para nossa relação com a Rússia e isolaria ainda mais a Rússia internacionalmente."

A polícia prendeu durante a noite 70 pessoas que ocupavam um prédio do governo regional em uma cidade do leste da Ucrânia, mas manifestantes pró-Moscou se mantiveram firmes em outras duas cidades, no que Kiev afirma ser um plano liderado pela Rússia para desmembrar o país.

O governo da Ucrânia afirma que a invasão de prédios públicos no leste ucraniano, coração industrial do país e onde a maioria da população é russófona, repete os acontecimentos na Crimeia, uma península no mar Negro que foi anexada por Moscou no mês passado.

(Reportagem de John Irish)