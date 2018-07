'Chega de sangue', diz novo premiê sérvio, aliado de Milosevic O novo líder sérvio, aliado do falecido homem-forte Slobodan Milosevic, disse nesta quinta-feira que os Bálcãs deveriam esquecer o passado e não temer o retorno ao poder da aliança política que governava o país na época da sua guerra contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).