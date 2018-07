Chirac diz que votaria em socialista para presidente da França

Chirac, de 78 anos, presidiu a França por 12 anos, até 2007. No começo da semana ele havia dito que tinha pouco em comum com seu sucessor também conservador, o atual presidente Nicolas Sarkozy, em quem não consegue confiar, segundo afirmou. Sarkozy provavelmente vai candidatar-se à reeleição.

Durante uma visita a um museu, Chirac e Hollande caminharam juntos, de bom humor. O ex-presidente disse que iria votar no candidato de esquerda, a menos que um velho amigo, Alain Juppé, atualmente no cargo de ministro de Relações Exteriores no governo de Sarkozy, resolva candidatar-se.

"Posso dizer que votaria em Hollande", declarou Chirac.

Um radiante Hollande, favorito no momento para se tornar o candidato do Partido Socialista na eleição de abril, minimizou os comentários de Chirac.

"Ele estava fazendo graça. Era só para aborrecer seus amigos", disse Hollande. "Ele falou isso com um sorriso. Eu não interpretaria como uma declaração de intenção."

Brincadeira ou não, outros socialistas se entusiasmaram diante do comentário de um ex-presidente que continua agradando os mais velhos.

"O que isso nos diz é que uma porção de franceses não quer a opção Sarkozy em 2012", disse o parlamentar socialista Jean-Marie Le Guen, falando à TV BFM.

Nos excertos de um livro de memórias que deve publicar este mês, Chirac descreveu uma ocasião em que Hollande se comportara como um autêntico "estadista".

No livro ele define Sarkozy como "nervoso, impetuoso, transbordando de ambição e sem nenhuma dúvida sobre coisa alguma, e acima de tudo sobre si mesmo".

(Reportagem de Brian Love)