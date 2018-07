Cidade turca atingida por terremoto enfrenta motim de presos

Um soldado disse que os presos, temendo ficar soterrados nas suas celas, atacaram os guardas com tesouras e facas. No domingo, em meio ao caos decorrente do primeiro terremoto, cerca de 200 presos fugiram da penitenciária.

Jornalistas da Reuters viram chamas no prédio e uma fumaça branca se erguendo sobre o local no céu noturno, e então meia dúzia de tiros foram disparados pelos guardas para dominar o motim dos presos, que ficaram insatisfeitos por terem permanecido trancados enquanto o prédio tremia.

Novos disparos não foram ouvidos nas horas seguintes, e reforços militares foram enviados de ônibus para o local. Os bombeiros debelaram o incêndio, e uma delegação formada por parlamentares, membros do governo e administradores carcerários foi dialogar com os detentos.

"Os presos naturalmente queriam sair para o pátio depois do forte abalo secundário. Eles não foram autorizados, houve caos. Ouvimos dizer que um incêndio foi iniciado", afirmou à Reuters a parlamentar Aysel Tugluk, antes de chegar à prisão.

Horas depois, seu colega Nazmi Gur disse a jornalistas que o motim havia acabado sem vítimas -- embora um soldado tenha sido visto sendo atendido com cortes.

Antes, a polícia atirou gás lacrimogêneo para dispersar cerca de 200 pessoas, entre elas muitos parentes de presos, que se aglomerava em frente à prisão.

O tremor secundário, de magnitude 5,4, ocorreu pouco antes das 18h (13h em Brasília), provocando pânico nas localidades atingidas pelo sismo de domingo.

A imprensa turca disse que, dos 200 presos que fugiram no domingo, 50 voltaram depois de visitarem parentes. As autoridades não confirmaram os números, mas minimizaram o motim, dizendo que a imprensa divulgou relatos exagerados.

Sefa Mermeci, gerente-geral de Prisões e Instalações Correcionais, disse à agência estatal de notícias Anatolian que "alguns presos saíram do pátio da prisão depois que a muralha desabou, para verem suas famílias, e voltaram após visitá-las".

Ele negou que houvesse militantes separatistas curdos entre os presos. Van fica numa região habitada pela minoria curda, mas em geral não sofre efeitos graves do conflito separatista que já matou mais de 40 mil pessoas nas últimas décadas no sudeste da Turquia.

"Não há prisioneiros cumprindo pena por crimes de terrorismo na prisão. Esta é uma prisão para crimes e criminosos comuns," disse Mermerci.