Coalizão de Esquerda grega recusa oferta do Partido Socialista ATENAS - O líder do partido grego Coalizão de Esquerda (Syriza), que se posiciona contra o acordo de resgate ao país, disse que não participará de um governo de união com o líder socialista Evangelos Venizelos, que tem se reunido com diversos partidos numa tentativa de formar uma coalizão.