'Coletes amarelos' fazem nova manifestação e entram em conflito com policiais de Paris

Manifestantes do movimento dos "coletes amarelos" e policiais de Paris entraram em confronto neste sábado, 8, durante protesto contra o governo do presidente Emmanuel Macron. Gás lacrimogêneo foi disparado para dispersar a multidão que tentava se aproximar do palácio presidencial.

A polícia de Paris informou que cerca de 300 pessoas foram detidas, parte delas ainda antes de o conflito começar, por estarem sob suspeita de planejar atos de violência.

De acordo com a polícia, a maior parte dos detidos já foi liberada. O grupo caminhou pela Avenida Champs-Elysées e se reuniu nos arredores do Arco do Triunfo, cercado por forças policiais.

Torre Eiffel, museus - como o Louvre -, lojas de departamento e metrô amanheceram fechados para visitação e uso por causa de possíveis conflitos entre manifestantes e policiais. Dúzias de vias centrais de Paris foram fechadas por causa do protesto.

Em toda a França, 89 mil agentes de segurança foram escalados para evitar novos atos de violência no país. No último sábado, 1º de dezembro, 206 manifestantes foram presos e cerca de 400 pessoas ficaram feridas no ato.

As ações dos manifestantes por toda a França começaram há três semanas, em razão do anúncio de que haveria aumento nos impostos sobre combustíveis, em especial do diesel. A medida, que iria passar a valer a partir de 1º de janeiro, foi adiada primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, mas os protestos contra o governo continuaram./AP e Reuters