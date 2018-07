Colheita de uvas para vinho na Itália em 2011 é menor em 60 anos

A produção italiana de vinho caiu 14 por cento com relação ao ano passado para 4,03 bilhões de litros em 2011 -- bem abaixo da média anual de 4,76 bilhões de litros no período de 2001 a 2010 --, de acordo com o relatório da Assoenologi, a associação dos enólogos italianos.

"Estamos diante da colheita mais escassa dos últimos 60 anos. Para encontrar uma quantidade similar, devemos voltar a 1948, quando 40,4 milhões de hectolitros (4,04 bilhões de litros) foram produzidos", informou o relatório.

A produção também caiu porque os agricultores italianos -- especialmente nas regiões da Sicília e de Puglia, no sul do país, e na região de Emilia Romagna, no norte -- destruíram plantações sob o estímulo da União Europeia, disse o relatório.

Cerca de 9,3 mil hectares de vinhas foram destruídas dentro de um programa da UE em 2010, depois de mais de 22 mil hectares já terem sido destruídos em 2008 e 2009, afirmou o documento.

O programa da União Europeia, iniciado em agosto de 2008, oferece dinheiro aos produtores menos competitivos para que destruam as vinhas a fim de reduzir a produção destinada a drenar os "lagos de vinho" da Europa e remover 175 mil hectares de terra dos vinhedos de um total de 3,6 milhões de hectares na UE.

Os esforços dos produtores italianos para melhorar a qualidade das uvas também contribuíram para reduzir a quantidade, indica o relatório.

(Reportagem de Svetlana Kovalyova)