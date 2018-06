Colisão de navios mercantes perto da Itália pode ter deixado seis mortos

Um navio turco com 11 tripulantes afundou após a colisão com uma embarcação com bandeira de Belize em meio à fraca visibilidade a uma milha do porto no adriático italiano de Ravenna, disse um funcionário da guarda costeira.

O prefeito de Ravenna, Fabrizio Matteucci, disse na televisão estatal italiana que os mortos e desaparecidos eram todos homens turcos do navio Gokbel que afundou após a colisão com a embarcação Lady Aziza, com bandeira de Belize.

"Há duas vítimas e quatro desaparecidos", disse, acrescentando que tinha recebido a informação mais recente da guarda costeira que conduz a operação de resgate, dificultado pelas condições do mar "proibitivas" e nevoeiro.

Os nomes dos mortos e desaparecidos não foram divulgados.

(Por Gavin Jones)