Com impulso do turismo, venda de artigos de luxo pode subir 10% na Grã-Bretanha O mercado de bens de luxo na Grã-Bretanha deve crescer 10 por cento neste ano, e mais de 50 por cento até 2015, impulsionado pelos gastos dos turistas no país, revelou uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira.