Combatentes nacionalistas ucranianos morrem em emboscada de separatistas

Os separatistas abriram fogo contra o ônibus que levava os homens para a linha de frente perto da cidade de Donetsk, controlada pelos rebeldes, disse um porta-voz do Setor Direito, nacionalistas que estão apoiando as forças do governo.

“Eles estavam participando de uma operação militar no começo de manhã perto de Donetsk e foram emboscados. Doze combatentes do Setor Direito foram mortos”, disse o porta-voz Artem Skoropadsky à Reuters.

Foi a maior perda do grupo em um único episódio desde que a violência irrompeu no leste da Ucrânia, em abril, disse ele.

A unidade foi surpreendida por separatistas, considerando que forças do governo haviam reprimido os rebeldes nos últimos dias e os retirado de suas posições, disse Skoropadsky.

“Sofremos terríveis perdas. Vamos vingar isso”, disse o líder do Setor Direito, Dmytro Yarosh, em sua página do Facebook.

Vídeos da cena mostram os corpos de diversos combatentes vestidos em uniformes de combates perto de um ônibus repleto de marcas de tiros e com os vidros estilhaçados.

O Setor Direito teve um grande papel nos protestos de rua de Kiev que derrubaram o ex-presidente Viktor Yanukovich, apoiado pela Rússia, em fevereiro, em um episódio que aumentou o confronto com Moscou e desencadeou a pior crise entre Rússia e o Ocidente desde o fim da Guerra Fria.

(Por Natalia Zinets)