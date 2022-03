No campo de batalha digital, Ucrânia leva vantagem sobre a Rússia na guerra de versões

Ucranianos e seus apoiadores usaram as mídias sociais para ferir, menosprezar e humilhar os russos, buscando elevar o ânimo dos cidadãos do país e enfraquecer o moral dos invasores durante a guerra mais online da história.

Uma enxurrada de vídeos em tempo real no Facebook, Telegram, TikTok e Twitter embotou a propaganda do Kremlin e colocou o mundo ao lado da Ucrânia enquanto ela luta para defender sua democracia de um gigante militar.

Também salvou vidas: os ucranianos correram para disseminar estratégias defensivas, traçar rotas de fuga e documentar a brutalidade de um confronto violento. Alguns esperam que as imagens telefônicas gravadas nos últimos dias possam desempenhar um papel na investigação de crimes de guerra após o término do combate.

Há muito tempo a Rússia é conhecida como a mais astuta causadora de danos na Internet, e a máquina de propaganda do país há anos usa a mídia social apoiada pelo Estado para enganar e enfraquecer seus inimigos.

Mas a Ucrânia, de muitas maneiras, começou a vencer a Rússia em seu próprio jogo, usando comunicação constante e colorida para fomentar uma resistência digital e expor sua agressão em um cenário global.

As táticas revelam como a mídia social abriu uma nova dimensão da guerra moderna, mostrando que a Internet não é apenas um território para lutar, mas pode ser usada como tática para a conquista da vitória no mundo real.

Também ajudou os ucranianos a sentirem que podem contribuir para a luta. Solomiia Shalaiska, uma designer de Kiev, disse que se sentia impotente até começar a postar imagens de manifestações pró-Ucrânia em uma página do Instagram que ela usava anteriormente para arte e design.

Uma imagem – um mapa no estilo Davi e Golias de ambos os países intitulado “Perceba a escala do heroísmo ucraniano” – foi “curtida” mais de 100.000 vezes no último dia. Shalaiska disse que se juntou ao nascente “exército de TI” do país de hackers voluntários que trabalharam para combater as operações psicológicas russas sobrecarregando seus sites e inundando seus oficiais de inteligência com spam. (Shalaiska disse que ajudou principalmente divulgando informações e denunciando bots.)

“É muito importante [fortalecer] o espírito nacional na Ucrânia, é por isso que as pessoas estão fazendo memes e incentivando com imagens”, disse ela em uma mensagem no Instagram. As pessoas “devem ter fontes onde possam encontrar não apenas a propaganda russa”.

Os vídeos ajudaram a mobilizar o sentimento antiguerra nas primeiras horas da invasão, quando uma mulher foi gravada advertindo os soldados russos a carregarem sementes “para que pelo menos girassóis cresçam aqui quando vocês morrerem”. Em outra foto do Facebook, uma coroa fúnebre com o nome do presidente russo Vladimir Putin foi legendada: “Na Ucrânia, o exército russo é recebido com flores”.

Nos dias seguintes, os vídeos ajudaram a transformar histórias locais de bravura em lendas virais – e expuseram uma guerra que a Rússia lutou para manter escondida. Os ucranianos postaram vídeos de si mesmos frustrando tanques, guardando vilas, fazendo coquetéis molotov e usando-os para transformar veículos russos em bolas de fogo.

À medida que a conturbada blitz da Rússia esmagou uma resistência desafiadora, alguns combatentes ucranianos atacaram taticamente o inimigo. Em um vídeo, um soldado camuflado fala para a câmera com seus oponentes russos enquanto aparafusa um silenciador em um rifle. "Caras, vocês estão fodidos", diz ele com um sorriso. “Temos tanques. Temos tudo. … Por que você não se rende enquanto ainda tem a chance?”

Os ucranianos também usaram as redes sociais para estimular outros defensores civis. Kira Rudik, membro do Parlamento, postou uma foto de si mesma descalça e segurando um fuzil Kalashnikov no Instagram e no Twitter, dizendo: “Nossas #mulheres protegerão nosso solo da mesma forma que nossos #homens”. O astro do rock ucraniano Andriy Khlyvnyuk e uma ex-Miss Ucrânia, Anastasiia Lenna, também postaram fotos de si mesmos com armas na mão.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! pic.twitter.com/UbF4JRGlcy — Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022

As postagens destacaram os erros táticos e logísticos mais embaraçosos da Rússia, perfurando a imagem cuidadosamente elaborada da nação de supremacia militar com vídeos de veículos sujos e uma força de combate inexperiente.

Em um vídeo, um ucraniano ridiculariza soldados russos presos depois que seu tanque ficou sem combustível. Em outro, um motorista de trator parece rebocar um veículo blindado russo pela estrada.

Outras postagens se tornaram ferramentas poderosas para estratégia e intimidação, ajudando os ucranianos a compartilhar vídeos e informações sobre os sinais de código de sabotadores russos, as carcaças carbonizadas de veículos militares russos e os corpos saqueados de tropas inimigas mortas.

Os ucranianos também compartilharam guias táticos on-line sobre como evitar tiros de franco-atiradores, bloquear estradas e fazer coquetéis molotov, às vezes ao lado de memes dizendo que os russos os acharão “muito deliciosos”.

Quando John Spencer, chefe de estudos de guerra urbana no Instituto de Guerra Moderna da Academia Militar dos EUA, no sábado twittou um guia sobre como “resistências civis” podem causar medo nos soldados russos, usuários ucranianos o traduziram quase imediatamente, compartilhando-o no Telegram e fazendo panfletos digitais.

Spencer, um veterano militar que disse que o tweet foi visto mais de 10 milhões de vezes, disse que se inspirou em fotos de avós ucranianas se voluntariando para pegar em armas. “Esta é uma espécie de nova forma de guerra", disse ele. “Não há mais saída para a guerra. Estamos todos com a Ucrânia agora.”

Os vídeos capturaram os absurdos diários e a turbulência de um país invadido pela força, com ucranianos compartilhando vídeos de si mesmos cantando o hino nacional e cantando em protesto do lado de fora de um posto avançado na cidade ocupada pelos russos de Berdyansk. Um dia antes, um homem foi gravado removendo uma mina explosiva com a mão enquanto fumava um cigarro.

Os posts também ajudaram a expor a urgência e a desumanidade de um massacre urbano. No início da segunda-feira, minutos depois que bombas de fragmentação caíram em um bairro da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, pessoas próximas usaram as mídias sociais para documentar as terríveis consequências.

A defesa menos favorecida da Ucrânia está, no entanto, encarando uma dura realidade: que um ataque feroz de tropas e tanques, reagrupando-se após perdas iniciais, continua a atacar a capital. A glória da resistência fragmentada, com menos de uma semana de invasão, pode mudar a qualquer momento, e nenhuma vitória online mudará esse fato.

Mas as informações que eles encontraram podem ajudar a definir como o mundo se lembrará do conflito. Durante uma reunião das Nações Unidas na segunda-feira, o embaixador ucraniano Sergii Kislitsia leu o que ele disse ser uma captura de tela do telefone de um soldado russo morto: “Estamos bombardeando todas as cidades juntas, visando civis. Fomos informados de que eles nos receberiam.”

Peter Singer, especialista em segurança e autor do livro “LikeWar”, disse que a mídia social provou ser uma ferramenta eficaz para ajudar a influenciar as percepções do público. Ucranianos comuns, disse ele, a usaram para mostrar como suas vidas são semelhantes às das pessoas que os observam ao redor do mundo. E seus líderes nacionais a usaram para se difundir entre o povo e na luta.

“Você não pode mais separar o lado da informação da guerra do lado do campo de batalha físico ou do lado da diplomacia geopolítica”, disse ele. “Todos eles importam.”

As proezas de mídia social dos cidadãos ucranianos foram refletidas por seu governo, que na sexta-feira tuitou uma foto de seus lançadores de mísseis destruidores de tanques com um emoji de bíceps flexionado e uma nota: “Bem-vindo ao inferno”.

Two leaders, two worlds... Freedom will prevail ✊ pic.twitter.com/TG7Q8Yr4xp — Ukraine / Україна (@Ukraine) March 1, 2022

A agência de gerenciamento de estradas da Ucrânia também pediu aos cidadãos no Facebook que desmantelem os sinais de trânsito e construam barricadas de pneus em chamas para desorientar os russos. A foto de um post mostrava uma placa de trânsito alterada para dizer: “Vão se f***”.

Os ucranianos “resistirão em todas as ruas, em todas as estradas”, disse um post no sábado. “Que eles tenham medo até de olhar na direção de nossas cidades!” (Alguns sinais de trânsito agora dizem: “Boa sorte”.)

Em Kharkiv, o governador usou o Telegram para orientar os moradores a “ficarem em casa e se esconderem durante a destruição completa da cidade pelo inimigo russo”. Um canal local do Telegram instou seus 400.000 assinantes a “filmar com cuidado” e compartilhar vídeos da passagem de tropas russas para que os combatentes ucranianos pudessem caçá-los.

Outros líderes ucranianos locais usaram as mídias sociais para anunciar sua rendição: Gennady Matsegora, prefeito pró-Rússia de Kupyansk, disse em uma mensagem de vídeo na página do Facebook do conselho da cidade que ele havia se entregado voluntariamente depois que os militares russos avançaram.

O Ministério do Interior da Ucrânia usou a Internet para fomentar a dissidência na Rússia, postando fotos e vídeos de soldados russos mortos ou capturados em um site e numa conta do Telegram e instruindo seus familiares a pedirem a Putin que acabe com sua “ordem ilegal e desprezível”, como um oficial ucraniano explicou no YouTube. A irmã de um comandante ferido de uma unidade de atiradores disse ao Guardian que ficou chocada ao saber que ele estava em guerra.

“Capturamos cerca de 200 soldados russos, alguns com cerca de 19 anos. Não treinado em tudo. Mal equipado”, disse o major-general ucraniano Boris Kremenetski a repórteres no sábado. “Nós permitimos que eles ligassem para seus pais, que estavam completamente surpresos.”

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski, um ex-ator de TV, postou vídeos quase todos os dias em seu canal de Telegram de 1,1 milhão de assinantes, permitindo-lhe minar rapidamente os tipos de operações de bandeira falsa e rumores falsos que a Rússia frequentemente arma contra seus oponentes.

Depois que a mídia russa sugeriu que ele havia fugido do país, Zelenski compartilhou um vídeo dele e de seus principais funcionários juntos no centro de Kiev: “Estamos todos aqui. Nossos soldados estão aqui. Nossos cidadãos estão aqui. … E vamos continuar assim.” Em outro vídeo de selfie postado no sábado, ele derrubou relatos de que havia pedido uma rendição dizendo: “Não vamos depor nossas armas. Vamos defender nosso Estado”.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, mostrou coragem semelhante através de postagens diárias no Facebook, pedindo aos espectadores que compartilhem imagens do ataque da Rússia (“Você é nossa arma”), postando selfies com Zelenski (“Intimidar ucranianos é inútil”) e oferecendo anistia e dinheiro para os invasores que se renderem (e dizendo “não haverá misericórdia” para aqueles que não se renderem).

O Kremlin, em uma provável tentativa de bloquear os russos da realidade de uma guerra cruel, restringiu o acesso ao Facebook e Twitter, proibiu os jornalistas de citar qualquer pessoa que não fossem fontes oficiais do governo e proibiu o uso de palavras descritivas precisas, como “invasão” e “guerra”.

Desde a invasão, os propagandistas apoiados pelo Estado russo disseram apenas aos cidadãos que o país está realizando uma “operação militar especial” no Leste da Ucrânia. Na sexta-feira, Putin instou os cidadãos do país que atacou a derrubar a “gangue de viciados em drogas e neonazistas” de seu governo, que ele culpou por provocar o conflito.

A Rússia se beneficiou de sua própria forma de intimidação nas mídias sociais: o líder checheno Ramzan Kadirov, um apoiador de Putin há muito acusado de abusos de direitos humanos, compartilhou um vídeo no domingo de um comboio armado com os 285.000 seguidores de sua conta no TikTok.

Mas a transparência da Ucrânia ajudou a alimentar um movimento internacional de protesto, mesmo entre os russos. O tenista russo Andrei Rublev escreveu “No War Please” em uma lente de câmera em um campeonato em Dubai. E Danila Kozlovski, uma estrela de cinema russa, postou uma foto no Instagram dizendo a Putin: “Só você pode parar este terrível desastre”.

Especialistas fora das fronteiras da Ucrânia tomaram conhecimento. “Apesar de todos os medos nos últimos quase 10 anos sobre as capacidades russas de guerra híbrida/de informação e exércitos de trolls, eles perderam completamente a guerra de informações sobre essa invasão da Ucrânia”, twittou Dmitri Alperovitch, pesquisador de segurança cibernética e presidente do conselho de segurança cibernética Silverado Policy Accelerator.