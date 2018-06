Confronto pré-eleitoral com separatistas deixa 13 ucranianos mortos A Ucrânia afirmou que 13 soldados foram mortos nesta quinta-feira em um confronto no início da manhã com separatistas pró-Rússia, aumentando os temores com a segurança às vésperas da eleição presidencial de domingo considerada crucial para a frágil democracia.