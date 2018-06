Confrontos entre islâmicos e curdos deixam dois mortos na Turquia

Fontes de segurança disseram que os confrontos começaram depois da meia-noite entre os membros do partido islâmico Huda-Par e grupos de jovens ligados ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Os dois grupos são historicamente rivais ferozes. O Huda-Par atrai apoio de simpatizantes do grupo militante Hezbollah da Turquia, que lutavam contra o PKK na década de 1990.

As tensões permaneciam altas na cidade na fronteira com a Síria após os confrontos, que a polícia turca teve dificuldade em conter, disseram as fontes de segurança.

(Reportagem de Seyhmus Cakan)