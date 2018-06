Congresso da Espanha rejeita referendo sobre independência da Catalunha

A moção para permitir um referendo foi apresentada à Câmara Baixa pelo partido catalão ERC, mas foi rejeitada pelos conservadores do partido governista (PP), que têm maioria absoluta no Congresso, os socialistas (PSOE) de oposição e o menor UPyD.

A região, fortemente endividada e que contribui com um quinto do Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha, votou no fim de setembro em favor de realizar um referendo, desafiando Madri.

O sentimento de independência cresceu na Catalunha durante a profunda recessão. Mais da metade dos catalães dizem que querem um Estado separado.

(Reportagem de Edgar Aribau)