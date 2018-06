Corte turca prende oito em investigação de acidente em mina, incluindo CEO

O gerente geral da Companhia Mineradora de Carvão de Soma, Ramazan Dogru, e o executivo-chefe, Can Gurkan, filho do proprietário da empresa, Alp Gurkan, estão entre os detidos.

As prisões foram efetuadas depois da detenção e interrogatório de 26 pessoas. Os demais suspeitos foram soltos, mas poderão ser processados.

Um relatório preliminar sobre as possíveis causas do acidente, citado pelo promotor Bekir Sahiner, indicou que o fogo que provocou a tragédia pode ter sido desencadeado por carvão aquecido em contato com o ar.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)