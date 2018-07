Crianças são maioria dos 61 mortos em naufrágio na Turquia

O governador Tahsin Kurtbeyoglu, da região de Menderes, distrito costeiro da província de Izmir, disse à Reuters que uma investigação inicial mostrou que a pequena embarcação afundou na madrugada porque estava superlotada.

Não ficou claro qual seria o destino do barco, mas a pequena cidade turca de Ahmetbeyli, de onde havia partido, fica a apenas poucos quilômetros de distância da ilha grega de Samos. A Grécia é um costumeiro ponto de entrada para imigrantes que tentam entrar na União Europeia.

"O número total de mortos é 61, incluindo 12 homens, 18 mulheres, 28 crianças e três bebês", informou o gabinete do governador em um comunicado.

A mídia turca disse que o motivo de tão elevado número de mortos é que as mulheres e crianças estavam num compartimento trancado na parte debaixo do barco, mas ainda não há uma confirmação dessa notícia.

Segundo Kurtbeyoglu, 46 pessoas foram resgatadas com vida, incluindo o capitão e o assistente do barco, que estão presos. Ele disse não haver mais corpos no barco nem previsão de aumento da cifra de mortos.

O governo da província de Izmir afirmou que os sobreviventes são palestinos e sírios, levados para exames médicos em Ahmetbeyli. Duas pessoas foram hospitalizadas. A imprensa turca informou que havia também iraquianos a bordo, mas não há confirmação.

