Crise leva espanhóis a consertar e reciclar objetos

Durante os anos de expansão consumidores desenvolveram uma resistência cultural à compra de objetos antigos e usados e chegavam a abandonar o novo quando o artefato ainda funcionava perfeitamente. "Em 2007 e 2008, na Espanha as pessoas mudaram a sua TV ou geladeira quase como um fato", disse José Carrasco, chefe do negócio de reparação Fersay.

A inesperada crise econômica que começou há quatro anos está mudando esses hábitos. Muitas pessoas estão agora aprendendo o valor da propriedade, as "compras inteligentes" estão na moda e os hábitos de consumo passaram de chamativo para cauteloso.

Enquanto muitas empresas estão lutando para sobreviver, as vendas de componentes eletrônicos em Fersay aumentaram 19 por cento no primeiro semestre deste ano. Essas peças são usadas para consertar aparelhos quebrados que antes teriam sido descartados.

A prosperidade chegou relativamente tarde para a Espanha. Enquanto muitos europeus tiveram melhoria do nível de vida na década de 60, o espanhol teve que esperar até a morte do ditador Franco, em 1975, para restaurar a democracia e a entrada do país no que é hoje a União Europeia. Quando os padrões de vida começaram a decolar, a Espanha fez isso de forma espetacular. Entre 1982 e 2008, a economia teve alta quase contínua, atingindo uma taxa anual de cinco por cento.

Nesse período, os espanhóis se tornaram bastante exigentes. Com o boom do mercado imobiliário, há histórias de pessoas que queriam apenas casas recém-construídas e equipadas com aparelhos novos. Espanhóis e estrangeiros que preferiam pisos antigos eram vistos como excêntricos.

Com o estouro da bolha imobiliária em 2008, a economia espanhola sofre sua segunda recessão em três anos, um quarto da força de trabalho está desempregada e as medidas de austeridade adotadas pelo governo do país estão tomando seu pedágio na confiança dos consumidores.

Tudo isso tem ajudado os espanhóis a repensar a sua aversão a compra de produtos de segunda mão e a manter aqueles que já tem mais tempo. Em 2010, 40 por cento da população comprou ou vendeu itens usados, mais de um terço das operações similares feitas em 2006, segundo a Caixa Conversores Empreendimentos.

E setenta por cento dos carros vendidos na Espanha agora são de segunda mão, em comparação com 51 por cento em 2007, e metade dos veículos nas estradas têm mais de 10 anos.