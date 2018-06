Crítico do Kremlin recebe sentença suspensa, e irmão é condenado à prisão

Navalny liderou manifestações contra o presidente Vladimir Putin há três anos, quando dezenas de milhares foram à ruas de Moscou e São Petersburgo para protestar contra a corrupção no governo e no grupo de aliados do presidente. Opositores dizem que prender Navalny poderia significar uma nova onda de protestos e que foi decidido então prender o irmão para puni-lo.

Simpatizantes de Navalny se reunirão em frente ao Kremlin no fim desta terça, com cerca de 17 mil pessoas já tendo declarado presença no Facebook, mas os números podem ser menores já que as pessoas se preparam para celebrar o Ano Novo. As autoridades não deram permissão para o ato, que, dessa forma, é considerado ilegal, podendo haver prisões.

Alexei e o irmão Oleg Navalny foram acusados de roubar 30 milhões de rublos, cerca de 500 mil dólares no câmbio de hoje, de duas empresas, incluindo uma afiliada da companhia de cosméticos francesa Yves Rocher, entre 2008 e 2012.

A sentença desta terça-feira pode ser considerada um alívio para os simpatizantes de Navalny, depois que os promotores pediram a prisão de dez anos para ele. O Kremlin nega as acusações de que usa os tribunais para perseguir opositores.

Autoridades tomaram poucas medias para investigar as acusações de corrupção feitas por Navalny. Ele acusou grandes desvios de recursos, incluindo no banco estatal VTB e no monopólio de dutos Transneft, administrados por aliados de Putin.

"Vocês não estão envergonhados do que estão fazendo?”, disse Navalny ao tribunal. “Por que vocês estão pondo ele (o irmão Oleg) na prisão? Para me punir ainda mais?”

Atualmente sob prisão domiciliar, Alexei Navalny cumpre outra pena suspensa por uma condenação do ano passado, que críticos também dizem ter sido uma fraude.

"As autoridades estão torturando e destruindo parentes dos seus adversários políticos. Esse regime não merece existir, ele deve ser destruído”, disse Navalny a jornalistas, do lado de fora do tribunal, enquanto era levado para um carro para prisioneiros.

Os canais de TV estatais da Rússia não cobriram o julgamento ou o mencionaram de forma breve, enquanto os jornais e rádios tinham o tema entre os seus assuntos principais.

O porta-voz de Putin não quis comentar e disse que o presidente ficaria sabendo da sentença pela mídia.