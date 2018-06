Curdos culpam Turquia por ataques suicidas em cidade síria na fronteira

Quatro militantes do Estado Islâmico se explodiram em Kobani, sendo que um deles detonou um carro-bomba no posto de fronteira Mursitpinar. Pelo menos 30 pessoas morreram nos confrontos em toda a cidade, disseram autoridades locais e um grupo que monitora o conflito.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, e um oficial curdo na cidade, Idris Nassan, disseram que o veículo usado no atentado durante a madrugada veio de território turco.

O gabinete do primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu, disse em um comunicado que enquanto o Estado Islâmico tinha atacado várias partes de Kobani, incluindo Mursitpinar, era "definitivamente uma mentira" que o veículo usado no atentado tinha entrado na Síria vindo da Turquia.

A milícia curda tem combatido o Estado Islâmico há mais de dois meses em Kobani, também conhecida como Ayn al-Arab em árabe. Nenhum dos lados ganhou uma vantagem decisiva, apesar da tentativa dos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos de espantar os insurgentes islâmicos.

O Observatório disse que um segundo homem-bomba detonou seu colete de explosivos na mesma área, antes de mais dois ataques suicidas atingirem a extremidade sudoeste da cidade.

O partido pró-curdo da Turquia HDP disse que os militantes estavam usando depósitos de grãos estatais do lado turco da fronteira como base para atacar Kobani e descreveu a sua presença em uma área patrulhada por forças de segurança turcas como um "escândalo".

"Como temos apontado há meses, isso prova mais uma vez que o Estado Islâmico está sendo apoiado (de dentro da Turquia)", disse o HDP em um comunicado.

A Turquia nega com veemência que esteja apoiando os jihadistas, dizendo que também são uma ameaça à sua segurança nacional. O gabinete de Davutoglu disse que as forças de segurança turcas tinham tomado "todas as precauções necessárias" ao longo da fronteira.

Ancara recusou-se a assumir um papel na ação liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico, temendo que isso poderia reforçar as forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, ou as milícias curdas, ambas vistas como uma ameaça pelos turcos.

A postura enfureceu os curdos da Turquia, provocando violentos protestos em outubro em que cerca de 40 pessoas foram mortas.

O Observatório disse que os combatentes do Estado Islâmico dispararam pelo menos 110 bombas em Kobani e estavam mobilizando tanques. Dois ataques aéreos alvejaram posições do Estado Islâmico no leste, acrescentou.

Pelo menos 30 combatentes foram mortos, disse Rami Abdulrahman, diretor do Observatório, sendo 21 combatentes do Estado Islâmico, incluindo os quatro homens-bomba. As outras vítimas eram forças curdas.

(Reportagem adicional de Asli Kandemir, em Istambul)