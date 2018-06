Derrota em eleição de estado não muda política europeia, diz Merkel

BERLIM - A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira, 14, que a derrota de seu partido nas eleições do estado mais populoso do país no fim de semana foi "amarga", mas não altera sua visão sobre a necessidade de implementar o rigor fiscal como única forma de a Europa alcançar o crescimento sustentável.

Merkel disse que a derrota histórica no estado Renânia do Norte-Vestfália "não afeta o trabalho que temos feito na Europa".

"Não há contradição entre uma política sólida de orçamento e o crescimento", disse Merkel, que resiste a pressões na Europa por políticas mais expansionistas para incentivar o crescimento e a geração de empregos, em vez das reformas rígidas exigidas para que Estados da zona do euro recebam ajuda.