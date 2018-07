Desemprego na França atinge nível mais elevado em 13 anos

A elevação da taxa para 10,2 por cento, de acordo com critérios de medição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ocorre em um contexto em que a França, segunda maior economia da zona do euro, está no terceiro trimestre consecutivo de crescimento zero da economia.

Muitos economistas preveem que o desemprego, que havia ficado em 10 por cento no primeiro trimestre, continuará a crescer, já que as empresas estão demitindo funcionários.

Várias organizações anunciaram recentemente demissões, incluindo a rede varejista Carrefour e a montadora Peugeot.

A taxa de desemprego é a maior desde o terceiro trimestre de 1999. Na França continental estão sem emprego 2,785 milhões de pessoas.

(Por Daniel Flynn)